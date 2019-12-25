Зеленський підписав закон про регулювання цін на електроенергію [ Редактировать ]
Президент України Зеленський підписав закон, який зокрема, забороняє імпорт електроенергії з РФ. Документ за номером 330, прийнятий Верховною Радою 4 грудня, має регулювати галузь в умовах нового ринку електроенергії, і надає державі кілька важелів такого регулювання.
Так, зокрема, згідно з ним Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг матиме право, в разі суттєвих коливань на ринку, встановлювати граничні ціни на електроенергію. І ще одна новація: закон забороняє продаж чи постачання за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовий ринок електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації.
Втім, і ця регуляція має запобіжник: Кабінет Міністрів України отримує право скасовувати цю заборону на визначений ним термін, у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі України.
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