Тисячі прочан приїхали на святкування Різдва до Вифлеєма

Тисячі прочан приїхали на святкування Різдва до Вифлеєма. Це священне для християн місто. Віряни зібралися біля ялинки на площі Мангер.

Поруч розташована Базиліка Різдва Христового вважається що саме там народився Ісус Христос. У храмі провели святкове богослужіння.

Правив латинський патріарх Єрусалима головний католицький священнослужитель на Святій Землі. Святкування тривали по всьому місту. Влада Вифлеєма відзвітувала - цьогоріч приїхало найбільше туристів за останні півтора десятиліття.