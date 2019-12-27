В Англии женщина остановила воров, которые хотели украсть в магазине шоколад. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина на парковке супермаркета увидела, как двое мужчин выбегали с коробками шоколада. Они быстро сели в автомобиль и хотели уехать. Но 41-летняя Хейли Бертон перекрыла им дорогу.

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"Я сказала себе: "Я этого не потерплю". Потому что это нечестно. Я сама очень много работаю ради денег, несправедливо, если это сойдет им с рук", - рассказала женщина.

Мать троих детей вежливо попросила воров вернуть шоколад в магазин. Она гордится собой, но не советует следовать ее примеру.

"Никогда не знаешь, чем это может закончиться", - объяснила женщина.