Український вимір "брекзиту". Уже за місяць Велика Британія покине Євросоюз. Що це означає для Києва і як зміняться відносини з Лондоном - досліджувала Світлана Чернецька.

"Брекзит" нині на кінцевій стадії. Уже до кінця січня Лондон остаточно ратифікує вихід країни з ЄС. І розпочнеться новий етап в історії країни. Коли Велика Британія налагоджуватиме двосторонні відносини з кожною окремою країною світу. Серед них і Україна.

Щоправда, насамперед Лондон зацікавлений в укладенні угод з Євросоюзом, Сполученими Штатами, Китаєм. Список пріоритетних країн доволі довгий. Тобто, до нашої - дійде не скоро.

"Розлучаючись із Євроспільнотою, Сполучене Королівство автоматично виходить з усіх угод, які мав ЄС із іншими країнами світу. Тобто Лондон заново будуватиме відносини з усіма. Стосуватиметься це усього - насамперед торгівлі та закордонної політики", - говорить Тоні Траверс директор Інституту зв'язків із громадськістю в Лондонській школі економіки.

Закадр із усіх членів ЄС, Велика Британія була чи не найбільшим прихильником України. Саме Лондон підштовхував Брюссель посилювати санкції проти Росії за анексію Криму та за підтримку бойовиків на Донбасі. Тож величезною втратою для Києва стане відсутність такої потужної рушійної сили в ЄС.

"Що стосується підтримки від британського уряду: вона якщо зміниться - то тільки в ліпший бік. Адже великим мінусом у Євросоюзі було те, що нам потрібно було домовлятися із двадцятьма сімома іншими членами про усі рішення, зокрема і щодо санкцій проти Росії чи підтримки України. А щойно ми вийдемо з ЄС, усі ухвали залежатимуть лише від нас. Ми маємо всі важелі посилювати санкції в певних сферах і тільки збільшувати нашу підтримку", - говорить Джон Віттінґдейл, депутат парламенту Великої Британії.

Джон Віттінґдейл один із найактивніших лобістів України в британському парламенті. Був головою групи дружби з нашою державою. Часто подорожує до Києва, бував на Донбасі. Тож добре знається на українському питанні. Каже, Лондон зацікавлений в укладанні торговельної угоди з Києвом. Адже Україні є що запропонувати.

"В Україні дуже сильна сільськогосподарська галузь. Ми більше не будемо частиною європейського сільського господарства, матимемо окрему систему. Тож нам треба буде імпортувати їжу, бо ми не здатні забезпечити себе. А Україна - дуже продуктивна в цьому секторі. Але є ще багато речей, це, можливо, сировина, технології, тобто нам є з чого вибирати", - говорить Джон Віттінґдейл.

Закадр також пан Віттінґдейл обіцяє полегшення міграційної політики стосовно України. Насамперед тому, що після брекзиту європейці більше не матимуть переваг щодо вільного переїзду та працевлаштування в Сполученому Королівстві. Мігрантів оцінюватимуть не за країною походження, а за рівнем знань і вмінь. Тож українці матимуть більше шансів отримати добру роботу у Великій Британії.