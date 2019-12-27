Європейські авіаперевізники погрожують зіпсувати святкові канікули відпочивальникам. Триденний страйк розпочали працівники найбільших аеропортів Португалії. Персонал вимагає розморозити обіцяне підвищення зарплат.

Окрім того, нову акцію непокори влаштовують бортпровідники німецької "Люфтганзи". Попередній масштабний страйк персоналу цієї авіакомпанії відбувся в листопаді.

І зачепив інтереси близько двохсот тисяч пасажирів. Тоді керівництво погодилося на вимоги страйкарів щодо підвищення зарплат та покращення умов праці.

"Це сприятливий час для страйків. Але ми не ставимо за мету заподіяти шкоду якомога більшій кількості пасажирів якнайшвидше. Керівництво компаній має можливість виконати всі тарифні вимоги і скасувати страйки або запобігти їх поширенню шляхом поступок", - говорить Ніколей Баублз, менеджер профспілки бортпровідників Німеччини.