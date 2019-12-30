Колишнього прем'єр-міністра Хорватії Іво Санадера засудили до шести років ув'язнення за хабарництво його звинувачують в отриманні десяти мільйонів євро в обмін на надання преференцій угорській нафтовій компанії.

Угоду уклали десять років тому, коли Санадер очолював уряд. У 2010 він втік до Австрії, звідти його екстрадували. Торік засудили до двох років ще в одній справі.

Нині політик відбуває покарання у в'язниці. Сьогоднішнє рішення суду - оскаржить

"Ми розчаровані вироком. Але для нас він очікуваний. Під час судового процесу права сторони захисту систематично обмежували. Суд виніс ухвалу на підставі свідчень лише однієї людини, чиї слова повністю суперечили доказам, які надали ми. Тому, на мою думку, суд мав би бути об'єктивнішим. Та, на жаль, це не той випадок", - говорить Далібор Валінчіч, адвокат.