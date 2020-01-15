Імпровізовану лікарню для коал облаштували на австралійському острові Кенгуру. Там виходжують тварин, які постраждали від нищівних пожеж. Як лікують погорільців і куди направлятимуть потому - розповість Анна Філь.

Це коала номер 64. Без імені, бо всіх пацієнтів, які прибувають до цього шпиталю, назвати не встигають.

"Промиємо фізрозчином, потім намастимо маззю. І за тиждень - загоїться".

Цього хворого привезли кілька днів тому з опіками кінцівок. На щастя, не смертельними. Під анестезією тварину оглядають ветеринари. Кажуть, ведмедик швидко йде на одужання. Та нові постраждалі прибувають щодня.

"Ми працюватимемо тут ще щонайменше місяць-півтора. Саме стільки часу потрібно, щоб вилікувати нинішніх пацієнтів. Утім, пожежі тривають. Тому вочевидь потерпілих буде ще більше". - говорить Пітер Хатчісон, ветеринар.

Вогонь винищив половину території острова Кенгуру. Раніше він славився своєю незайманою природою й слугував домівкою для сорока шести тисяч коал. За підрахунками ветеринарів, нині залишилося близько дев'яти тисяч. І вони потребують особливо ретельної охорони.

"Популяція коал на острові Кенгуру - унікальна. Головне, що тутешні тварини не є переносниками хламідозу - інфекційної хвороби, яка для коал може бути смертельною. Тим особинам, які полишили острів, назад повертатися вже не можна. Тому нам не вдасться завезти сюди коал, щоб відновити популяцію", - говорить Пітер Хатчісон, ветеринар.

Ще одна проблема - куди повертати тих, хто вже одужав. Працівники місцевого заповідника кажуть - найімовірніше, доведеться споруджувати для коал вольєри і привозити корм.

"Шкода від пожеж - катастрофічна. 90 відсотків лісів винищив вогонь. Тож тепер коалам просто немає, де жити", - говорить Бред Ворд, ветеринар.

Австралійські пожежі вирують уже півроку. Вогонь забрав 28 людських життів. Скільки тварин загинуло - точно порахувати неможливо. Екологи називають приблизну цифру - мільярд ссавців, птахів і рептилій. Серед них - тисячі коал. Австралійці навіть створили петицію - закликають переселити сумчастих ведмедиків до Нової Зеландії, подалі від вогню. Та фахівці кажуть - палає здебільшого на півдні, а до популяції північної Австралії стихія поки що не дісталася. Уряд виділив 35 мільйонів доларів, щоб лікувати погорільців і насаджувати нові ліси.