Допомагати австралійській дикій природі стало світовим мейнстрімом [ Редактировать ]
Потужні зливи другий день поспіль тривають на сході Австралії. Дощ пішов у Сіднеї. А в Канберрі ще й град. Завдяки опадам впала і температура повітря. Через рекордну спеку, понад 40 градусів, та сильні вітри - з вересня Австралія потерпає від безпрецедентних пожеж. З ними борються кілька тисяч надзвичайників і волонтерів. Вогонь знищив мільйони гектарів лісу, забрав життя 28 людей і понад мільярда тварин.
Допомагати австралійській дикій природі сьогодні стало справжнім мейнстрімом. Моделі з усього світу збирають сотні тисяч доларів на своїх сторінках у соцмережах на потреби австралійських пожежників. А місцеві беруть відпустки й виходять на рейди у випалені ліси.
Як минають будні рятівників-добровольців розкаже Тарас Пилипець.
Швидка ветеринарна допомога. Катрін та Ніколь у багажнику своєї автівки везуть до спеціального реабілітаційного центру травмованих коал. Дві подруги з австралійського міста Аделаїда занепокоїлися пожежами на Зеленому континенті ще у вересні. Тоді жінки відразу переказали кошти на порятунок коал. А коли дізналися, що за даними Всесвітнього фонду дикої природи, внаслідок лісових пожеж загинула третина евкаліптових ведмедиків - вирішили активно долучитися до рятувальної операції.
"Я переконана: наші зусилля допоможуть врятувати коал. Наразі їхнє життя під особливою загрозою. А з нашою допомогою в них більше шансів вижити", - говорить Катрін Машел, волонтерка.
Жінки взяли відпустку на роботі, власним коштом придбали спорядження для порятунку коал і попрямували до найближчого евкаліптового лісу. Кажуть, спочатку їхні "рятувальні операції" були не дуже результативними, але згодом жінки призвичаїлися - і навіть почали давати імена кожному врятованому звірятку. Загалом таких понад 60. Про свої рейди волонтерки активно звітували в соцмережах. За кілька днів їм стали писати небайдужі: хтось щоб подякувати, а хтось щоб долучитися до їхньої справи.
"Уже за тиждень ми повертаємося на роботу. Але за долю цих евкаліптових красенів - спокійні. Ми надихнули десятки інших добровольців, тому ці тварини тепер у надійних руках. Звичайно, ми приїздитимемо до ветклінік, щоб відвідати врятованих коал, адже вони для нас уже як рідні", - говорить Ніколь Деві, волонтерка.
Кожен небайдужий зараз як може рятує австралійську природу. Раянн Тате, наприклад, надресирував свого пса Тейлора витягувати коал з вогняної пастки. Загалом на підготовку чотирилапого пішов місяць. Тепер, чуючи команду "Шукати коалу!" - Тейлор стрімголов мчить через хащі. Собака вже врятував із вогню десятки коал. Та прогнози експертів невтішні: попри всі зусилля, щоб повністю відновити флору та фауну Зеленого континенту, знадобиться майже століття.
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