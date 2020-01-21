Голова ОБСЄ вирушить на Донбас [ Редактировать ]
Голова ОБСЄ Еді Рама сьогодні планує вирушити на Донбас, на місці ознайомитися з безпековою і гуманітарною ситуацією. Прем'єр-міністр Албанії розпочав свій перший робочий візит у ранзі очільника організації саме з України.
Зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Обговорили дотримання Мінських угод і почастішання ворожих обстрілів з боку проросійських бойовиків. Дійшли згоди, що місію ОБСЄ у прифронтовій зоні необхідно посилити.
"Що стосується Мінського процесу і збільшення обстрілів. Ми безумовно стурбовані цим. Ми маємо посилити місію ОБСЄ, стосовно її мандату. перебування 24 години на добу, технічних можливостей, для того щоб фіксувати ці дані та вимаганні їх виконання", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.
"Я поділяю думку пана міністра про необхідність зміцнити цю місію, а також усіляко підтримати її, - насамперед за рахунок солідного і належного бюджету. Також потрібно створити всі умови, щоб спеціальна моніторингова місія не лише продовжила відігравати свою роль, але й зміцнила та розширила свої функції", - говорить Еді Рама, голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії.
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