Перші кроки робить маленький білий ведмедик у Віденському зоопарку. Малюк з'явився на світ два з половиною місяці тому. Та досі не розлучається з матусею. І надвір ще не виходив - поки що не вистачає сил.

Ветеринари кажуть - відвідувачі зможуть побачити клишоногого за кілька тижнів. Працівники зоопарку теж ще не заходили до вольєра з ведмедицею і дитинчам. Тож навіть не знають, якої статі маля.