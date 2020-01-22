В австрійському зоопарку перші кроки робить маленький білий ведмедик [ Редактировать ]
Перші кроки робить маленький білий ведмедик у Віденському зоопарку. Малюк з'явився на світ два з половиною місяці тому. Та досі не розлучається з матусею. І надвір ще не виходив - поки що не вистачає сил.
Ветеринари кажуть - відвідувачі зможуть побачити клишоногого за кілька тижнів. Працівники зоопарку теж ще не заходили до вольєра з ведмедицею і дитинчам. Тож навіть не знають, якої статі маля.
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