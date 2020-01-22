На лінії розмежування помітно зменшилась інтенсивність ворожого вогню [ Редактировать ]
На лінії розмежування помітно зменшилась інтенсивність ворожого вогню. Минулої доби було три обстріли, минулося без втрат.
Неподалік Красногорівки російські найманці застосували стрілецьку зброю. А поблизу Зайцевого - вели вогонь із міномета, випустили чотири снаряди. Сьогодні на лінії розмежування ворожих атак не зафіксовано - повідомили у штабі.
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