Полтавський посадовець погорів на масштабному хабарі [ Редактировать ]
На хабарі у розмірі 85 тисяч доларів погорів перший заступник керівника управління ДФС у Полтавській області.
За таку винагороду податківець обіцяв приватному підприємцю повернути вилучене майно та не притягувати його до відповідальності за несплату податків. Діяв посадовець не сам - залучив спільника. Обох уже затримали працівники СБУ. Перевіряють, чи причетні до злочину також інші працівники податкової.
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