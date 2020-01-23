На хабарі у розмірі 85 тисяч доларів погорів перший заступник керівника управління ДФС у Полтавській області.

За таку винагороду податківець обіцяв приватному підприємцю повернути вилучене майно та не притягувати його до відповідальності за несплату податків. Діяв посадовець не сам - залучив спільника. Обох уже затримали працівники СБУ. Перевіряють, чи причетні до злочину також інші працівники податкової.