Смертельний коронавірус наближається до України [ Редактировать ]
Смертельний коронавірус наближається до України. Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували в Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї. Про кілька випадків повідомляють і в Росії.
А в китайських містах, звідки поширився вірус, почалася паніка. Більше про ситуацію - далі в сюжеті.
Карантинна ізоляція. У такому режимі живуть нині китайські міста Ухань та Хуанган, що в провінції Хубей. Саме там зафіксували масове поширення невідомого раніше коронавірусу, небезпечного для життя людини. Заходи - безпрецедентні. Обидва міста закриті на в'їзд і виїзд, перерване автобусне та залізничне сполучення. Скасовано авіарейси.
"Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили"
"Я не боюся повертатися до Китаю. Я просто виснажена. Нас тут четверо друзів, ми втомилися і хочемо додому", - говорить Лі Юньлу, пасажирка.
За офіційними даними, у Китаї зафіксували понад 600 випадків захворювання на пневмонію, спровоковану новим коронавірусом. 17 людей загинуло. Є заражені і за кордоном. Два нових випадки за добу у Гонконгу. Серйозність загрози вивчають уряди різних країн на найвищому рівні очевидно, кількість інфікованих зросте.
"Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання", - говорить Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії.
Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. З допомогою спеціальних систем проводять скірнінг на підвищення температури. Усіх з підозрою на застуду направляють у шпиталь.
"Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, - система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На вИпадок, якщо він заразився новИм вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів - спільно з державним шпиталем", - говорить Путу Аліт Сударма, голова міжрегіональної медичної служби.
Цього тижня у Женеві засідає надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки що чиновники не поспішають оголошувати надзвичайну ситуацію - інформації замало. Завтра комітет продовжить свою роботу, аби оцінити рівень небезпеки. А щоб захиститися від коронавірусу, ВОЗ рекомендує не забувати мити руки з милом, прикривати рот і ніс під час кашлю чи чхання, термічно обробляти м'ясо та яйця, уникати контакту з людьми із ознаками застуди.
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