У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві. Таке з'ясувала місцева Генпрокуратура. Громадяни РФ працювали у посольстві в Софії. Як з'ясували слідчі, один з них понад два роки збирав інформацію про виборчий процес в Болгарії.

Другий добував дані про енергетичну безпеку країни. Зокрема, мав доступ до державних і службових таємниць.

Утім, притягнути шпигунів до відповідальності у Болгарії не можуть. Бо вони користуються дипломатичним імунітетом.