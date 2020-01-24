У Болгарії російських дипломатів звинуватили у шпигунстві [ Редактировать ]
У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві. Таке з'ясувала місцева Генпрокуратура. Громадяни РФ працювали у посольстві в Софії. Як з'ясували слідчі, один з них понад два роки збирав інформацію про виборчий процес в Болгарії.
Другий добував дані про енергетичну безпеку країни. Зокрема, мав доступ до державних і службових таємниць.
Утім, притягнути шпигунів до відповідальності у Болгарії не можуть. Бо вони користуються дипломатичним імунітетом.
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