Петро Порошенко сьогодні побував на допиті у Державному бюро розслідувань. Разом із ним прийшли й депутати "Європейської солідарності".

Яких у будівлю не пустили. Мовляв, стороннім тут не місце. Це далеко не перший допит, на який викликали Порошенка. Але один із небагатьох, на які він прийшов. П'ятий президент стверджує, що допити спеціально призначаються так, щоб ускладнити для нього політичну діяльність. Та називає всі кримінальні провадження, в яких фігурує, безперспективними. А таких проваджень, нагадаю, більше десятка.

"Мені наголосили що дуже важливо прийти сьогодні 24 числа, я був вимушений скасувати міжнародний візит в Швейцарії в Давосі. У мене була запланована низка зустрічей і я думаю що з високою вирогідністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили допит як свідка. Сьогодні більше години велась дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати, то у них слідчих нема, ви ж сидите, ви ж слідчі - ні у нас немає часу, бо їм потрібне шоу. Шоу пишуть відомі сценарісти "Сватів" чи "95 кварталу", шоу ми їм робити не дамо", - висловив думку Порошенко.