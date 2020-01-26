Церемонія нагородження "Греммі" відбудеться сьогодні у Лос-Анджелесі. Одразу на дві статуетки претендує українська піаністка зі США Надія Шпаченко.

Вона професор музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні. В Америці відома активним виконанням сучасної музики. Це вже третя номінація 42-річної жінки на цю престижну нагороду.