У Лос-Анджелесі відбудеться церемонія нагородження "Греммі" [ Редактировать ]
Церемонія нагородження "Греммі" відбудеться сьогодні у Лос-Анджелесі. Одразу на дві статуетки претендує українська піаністка зі США Надія Шпаченко.
Вона професор музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні. В Америці відома активним виконанням сучасної музики. Це вже третя номінація 42-річної жінки на цю престижну нагороду.
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