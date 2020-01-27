В субботу, 25 января, владелец ювелирного магазина в городе Санди-Спрингс, штат Джорджия, отбился от грабителей банками с соленьями. Об этом сообщает сайт телеканала WSB-TV.

Четверо вооруженных грабителей напали на сотрудников ювелирного магазина и угрожали посетителям. В этот момент с обеда возвращался владелец магазина. Он заметил грабителей и начал бить их своей сумкой. В сумке оказались несколько банок с соленьями.

Одного из грабителей полиция задержала на месте, а всех остальных они поймали, когда те попали в аварию. Владелец магазина удерживал преступника до приезда полиции.

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Полицейские задержали 40-летнего и 17-летнего жителей города Атланта, штат Джорджия, и 16-летнего подростка из Ист-Поинта.

Одному из преступников удалось скрыться. Владелец ювелирного магазина пожелал остаться неизвестным

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