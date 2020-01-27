Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они поделились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда, - призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой. А также Зеленский рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.