До справ Майдану повернулися попередні прокурори [ Редактировать ]
Генпрокурор Руслан Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справі Майдану. Відповідну постанову він підписав напередодні, повідомили на сторінці Адвокатської дорадчої групи у "Фейсбуці".
Йдеться про Олексія Донського, Ігоря Земського та Яніса Симонова. Нагадаю, представників державного обвинувачення замінили у грудні просто під час судового засідання.
Нові прокурори сприяли звільненню підозрюваних у цій справі, колишніх беркутівців, для їхнього подальшого обміну.
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