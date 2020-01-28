Генпрокурор Руслан Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справі Майдану. Відповідну постанову він підписав напередодні, повідомили на сторінці Адвокатської дорадчої групи у "Фейсбуці".

Йдеться про Олексія Донського, Ігоря Земського та Яніса Симонова. Нагадаю, представників державного обвинувачення замінили у грудні просто під час судового засідання.

Нові прокурори сприяли звільненню підозрюваних у цій справі, колишніх беркутівців, для їхнього подальшого обміну.