У Європі зафіксували зменшення потоку біженців [ Редактировать ]
Майже півтисячі нелегалів урятували в Середземному морі протягом останніх кількох днів. мігранти з Африки та Близького сходу намагалися дістатися Європи.
Серед шукачів притулку десять вагітних жінок і майже сотня неповнолітніх, що подорожували самі.
Водночас гуманітарні організації заявляють про зменшення потоку біженців до ЄС - торік до Європи потрапило на 120 тисяч мігрантів менше, ніж у попередні роки.
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