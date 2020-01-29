В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив Національний парк Намаджі.

На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я і з землі, і з повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом.