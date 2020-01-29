В Австралії поновилися лісові пожежі [ Редактировать ]
В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив Національний парк Намаджі.
На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я і з землі, і з повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку та сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом.
по теме
Бізнес Австралії намагається "не прогоріти" через масштабні пожежі
Зазвичай період після Дня подяки і аж до Нового року - найбільш прибутковий для малого бізнесу. Однак кафе та крамниці в Долині кенгуру торік у цей час спорожніли через загрозливі лісові пожежі
Допомагати австралійській дикій природі стало світовим мейнстрімом
Потужні зливи другий день поспіль тривають на сході Австралії. Дощ пішов у Сіднеї. А в Канберрі ще й град. Завдяки опадам впала і температура повітря
Женщина переела и умерла посреди конкурса
Участие в конкурсе поедания на скорость традиционного шоколадного бисквита обернулась для женщины смертью
Самолет, который тушил лесные пожары в Австралии, разбился
Около 04.30 по Киевскому времени в штате Новый Южный Уэльс Австралии разбился самолет, который тушил лесные пожары в одном из штатов Австралии
Австралійці намагаються врятувати бізнес після нищівних пожеж
Австралійська Долина Кенгуру простягається вздовж однойменної річки в штаті Новий Південний Вельс. Ця мальовнича місцина нині межує з вигорілим лісом