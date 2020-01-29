В Україні пік захворюваності на грип та ГРВІ. Цього року він припав на кінець січня - початок лютого, - про це повідомили на брифінгу в Мінохорони здоров'я.

Епідемічний поріг перевищено майже на півтора відсотка. За словами епідеміологів, це низький показник - тобто, ситуація не є загрозливою. За даними МОЗ, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків. Перехворіли загалом 7 відсотків населення. Триватиме епідемія, за прогнозами, до кінця весни.

"Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення, що пов'язано з тим, що закінчились різдвяні канікули діти пішли в школу, в колективи, що сприяє передачі інфекції. В цілому, по Україні є частина регіонів, які знаходяться на передепідемічних рівнях, є регіони, які знаходяться на низькому епідеміологічному рівні та є три регіони, які знаходяться вже на середньому епідеміологічному рівні активності - це: Тернопіль, Житомир та Хмельницька області", - зазначила Оксана Кошалко лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України.