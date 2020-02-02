304 людини померли від пневмонії, яку викликав новий коронавірус. 14 із половиною тисяч інфіковані. Такі свіжі дані від китайського уряду.

Світ бореться з поширенням смертельної епідемії. Яких заходів вживають? - докладніше Ольга Жидецька.

Світ закриває кордони для китайців. До тих, хто вже припинив повітряне сполучення з Піднебесною, долучилася Нова Зеландія. Росія скасувала безвізовий режим із КНР. А країни, що завершують вивезення своїх громадян із Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. У США для цього Пентагон надасть військові бази. Такі суворі заходи пояснюють тим, що на перших стадіях захворювання будь-які симптоми можуть бути відсутні. Саме такий випадок зафіксовано в Німеччині. Коронавірус виявили у двох громадян ФРН, яких чартерним рейсом доправили додому з Китаю.

"Щодо тих, хто повернувся з Уханя, то ми припускали наявність інфікованих, у яких відсутні клінічні прояви. У Франкфурті вони мали цілком здоровий вигляд. Але після інкубаційного періоду картина може змінитися дуже швидко", - говорить Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини.

Усіх громадян, які повернулися додому, ретельно перевіряють та ізолюють. Авіакомпанії проводять дезінфекцію лайнерів, якими летіли евакуйовані.

Італія, що першою запровадила надзвичайний стан, перевірила на інфікування навіть врятованих у Середземному морі мігрантів, яким напередодні дозволили зійти на берег.

Тим часом китайська влада інформує про завершення будівництва шпиталю в Ухані, де лікуватимуть уражених коронавірусом. І пацієнтів для нього не бракуватиме - станом на 2 лютого інфіковано 14 380 людей.

"Нині ми маємо 2110 тяжких випадків. Загальна кількість смертей - 304. Загальне число вилікуваних і виписаних - 328. Підозра на зараження у 19 544 випадках", - говорить Мі Фенг, представник комісії з питань охорони здоров'я Китаю.

Перший смертельний випадок зафіксовано за межами Китаю - на Філіппінах. Така звістка неабияк збентежила жителів архіпелагу.

"Влада мала заборонити перельоти з Китаю до Філіппін, як це зробили інші країни. Оскільки наша медицина не така якісна, нам треба бути дуже обачними. Особливо зараз, коли довкола стільки хвороб", - говорить Едж Маюпай, житель Філіппін.

А от китайці переважно спокійні. Попри те, що вимушене продовження новорічних канікул, скасування масових святкувань та відчутний спад туризму вже позначилися на внутрішній економіці країни, жителі Піднебесної стоїчно намагаються пережити лихо, що їх спіткало.

"А я зовсім не хвилююся. Поки що я добре захищений і не ходжу в людні місця. Тож не боюся ані перебуваючи тут, у Пекіні, ані в моєму рідному місті. Я й надалі вживатиму профілактичних заходів і дослухатимусь до вказівок влади й керівництва моєї компанії", - говорить Сан, житель Китаю.

"Я трохи боюся, бо нині багато людей виїхало з міста, і вони ще не повернулися додому. Саме їхнє повернення становить великий ризик поширення інфекції для Пекіна", - говорить Жанг Чунлей, житель Китаю.

Тим часом фінансисти вже підраховують збитки світової економіки від епідемії. Через карантинні заходи міжнародні гіганти зупиняють свої заводи й закривають торговельні мережі в країні. Та й купувати в китайських виробників, попри запевняння ВООЗ про безпечність посилок із Китаю, стали суттєво менше. Тож уже в цьому кварталі темп економічного зростання КНР може уповільнитися на 2%, а це втрата 62 мільярдів доларів. А також неодмінне гальмування глобальних економічних показників, що зачепить мало не всю планету.