Популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Запорожья в Прагу с 29 марта. Об этом сообщает NewsAvia.

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Рейсы будут два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Цены будут от 1470 гривен в одну сторону и 3130 гривен в обе стороны без багажа.

С багажом билеты будут от 2580 гривен в одну сторону и от 5390 гривен в обе стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы прекращены из-за запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Ранее сообщалось, что семью сняли с рейса из-за крупного скандала. Также мы писали о том, что популярный лоукостер SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в Тбилиси.

А также, мы писали о том, что SkyUp запускает новые летные рейсы. Они будут стартовать с 27 мая в Ларнаку (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария).