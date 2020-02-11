Смертельный коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли. Об этом заявило британское издание The Guardian.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Теодор Гебрейесус рассказал, что по его мнению вспышка коронавируса - это лишь начало. Главный эпидемиолог Гонконга Габриэля Леуна предположил, что распространение коронавируса может ускориться.

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Эпидемиолог рассказал, что коронавирус уже подхватили даже те, кто никогда не путешествовал в Китае. Это признак того, что вирус распространяется более масштабно.

Теодор Гебрейесус предостерег и рассказал, что в каждой стране должны подготовиться в вспышке коронавируса. А также сделать все возможное, чтобы сдержать вирус.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.