Смертельный коронавирус поразит половину Земли - ученые [ Редактировать ]
Смертельный коронавирус из Китая может заразить до 60% населения Земли. Об этом заявило британское издание The Guardian.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Теодор Гебрейесус рассказал, что по его мнению вспышка коронавируса - это лишь начало. Главный эпидемиолог Гонконга Габриэля Леуна предположил, что распространение коронавируса может ускориться.
Эпидемиолог рассказал, что коронавирус уже подхватили даже те, кто никогда не путешествовал в Китае. Это признак того, что вирус распространяется более масштабно.
Теодор Гебрейесус предостерег и рассказал, что в каждой стране должны подготовиться в вспышке коронавируса. А также сделать все возможное, чтобы сдержать вирус.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
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