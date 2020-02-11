Як ніхто чекають ремонту доріг - жителі села Дубіївка на Черкащині. Безліч разів люди звертались до шляховиків, щоб ті зробили бодай ямковий, і вже навіть готові перекрити трасу. Проїзна частина дороги, яка проходить через село, вже давно перетворилась на суцільну яму, і машини почали їздити тротуарами. Ось репортаж.

Там, де велосипедом їде Григорій Іванович, ще влітку був тротуар, тепер - суцільні ями. Дорогу в Дубіївці, скаржиться пенсіонер, розбили вже давно.

"Як після війни, наче після війни, що вже такої мать лучшої нема, як оце ніде нема лучшої. Ви представляєте - ні їхать, ні йти", - говорить Григорій Дядюшка,житель села Дубіївка.

Ходити жителям Дубіївки і справді ніде. Оминаючи урвища на дорозі, всі машини рушили сільськими тротуарами. Траса Т24-08 транзитна, тому потік вантажівок і легковиків тут здається просто нескінченним.

Потерпають від суцільного автомобільного потоку не лише пішохідні зони, а й подвір'я селян. Від фур люди захищаються, як можуть - хтось огороджує паркани шинами, хтось гіллям. Та терпець людям урвався остаточно. На стихійному мітингу всі як один запевняють, не раз звертались до шляховиків із проханням полагодити дорогу, але їх так ніхто й не почув.

"А як машини фігурірують по тротуарам і скрізь - а як дітям іти в школу? Діти зовсім не можуть вийти на тротуар".

Самотужки ремонтувати дорогу сільрада не має права - вона державного значення. Сільський голова показує стос документів, які передавав до обласної адміністрації та служби утримання доріг. Та на всі листи лише відписки - ремонт у планах. Хоча в серпні 2016 Облавтодор таки відзвітував за усунення ям на трасі.

"Виконано роботи з ліквідації ямковог, обсяг 346 квадратних метрів, роботи продовжуються, а на самом ділі роботи ніякі не продовжувались і не робились. Ми самотужки складалися і собирали в підприємців - відремонтували частково дорогу.Хотя вона нам і не по силі", - говорить Олександр Кривошея, сільський голова села Дубіївка.

У 2020 траса потребує вже не ямкового, а капітального ремонту, переконаний голова. Але фахівці обласної служби утримання автомобільних доріг радять не квапитися з висновками. Грошей на ремонт ділянки траси Т24-08 у шляховиків поки що не має, та проведення робіт вони вже планують.

"Буде проведено обстеження аварійної ділянки дороги, буде складено дефектний акт, буде складено кошторис щодо її ремонту і на умовах спів-фінансування весною розпочнуться роботи із поточного дрібного ремонту цієї дороги", - говорить Юрій Дубрава, прессекретар Черкаської обласної служби автомобільних доріг.

Якщо ж своєї обіцянки чиновники знову не виконають, жителі Дубіївки готові вийти на перекриття цієї ж самої невідремонтованої дороги.