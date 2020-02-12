Контрабандисти намагалися перевезти до Росії запчастини до військового гелікоптера. Чоловіків зупинили на Луганщині за 700 метрів від кордону. Машину з причепом вони покинули у лісі разом із вантажем, кільовою частиною військового МІ-24. Порушників розшукують, щоб з'ясувати, звідки в них запчастини.