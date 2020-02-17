62-летний американец Джордж Худ выстоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Таким образом, он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет News Channel 8.

"Возраст - это просто число, и никогда не поздно получить лучшую форму своей жизни", - поделился Худ.

Также мужчина отметил, что нынешний его рекорд - почти вдвое дольше, чем предыдущий.

62-летний Джордж Худ/ Фото: wfla.com

Худ является 12-кратным обладателем мирового рекорда и международным рекордсменом по стоянию в планке.

Читайте также Мужчина стал самый пожилым в мире и попал в книгу рекордов Гиннесса

Как оказалось, мужчина - бывший морской пехотинец и тренируется каждый день. Ежедневно он делает 700 отжиманий.

Доход от рекорда собирается направить в организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья.

62-летний Джордж Худ/ Фото: wfla.com

Ранее мы писали о том, что вратарь израильского клуба "Ирони" (Ор-Йегуда) Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.