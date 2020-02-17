62-летний мужчина простоял в планке 8 часов (фото) [ Редактировать ]
62-летний американец Джордж Худ выстоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Таким образом, он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет News Channel 8.
"Возраст - это просто число, и никогда не поздно получить лучшую форму своей жизни", - поделился Худ.
Также мужчина отметил, что нынешний его рекорд - почти вдвое дольше, чем предыдущий.
62-летний Джордж Худ/ Фото: wfla.com
Худ является 12-кратным обладателем мирового рекорда и международным рекордсменом по стоянию в планке.
Как оказалось, мужчина - бывший морской пехотинец и тренируется каждый день. Ежедневно он делает 700 отжиманий.
Доход от рекорда собирается направить в организацию, занимающуюся вопросами психического здоровья.
62-летний Джордж Худ/ Фото: wfla.com
Ранее мы писали о том, что вратарь израильского клуба "Ирони" (Ор-Йегуда) Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.
по теме
Олимпийские игры-2020: под каким девизом пройдут соревнования
Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся с 24 июля по 9 августа в Токио
Украинский велосипедист покорил вулкан высотой 6000 метров (фото)
Мужчина из Украины по имени Руслан Верин покорил на велосипеде вулкан в Боливии
55-летняя Дженнифер Лопес поразила откровенным фото в бикини
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, произвела нереальный фурор в сети, выложив в Instagram селфи в шикарном белом купальнике
"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона
Судебная палата органа финансового контроля уведомила Манчестер Сити в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей
Не поделили тренажер: посетители столичного спортклуба устроили стрельбу
В пятницу, 14 февраля, в Соломенском районе Киева в одном из спортивных залов произошла стрельба