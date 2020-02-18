Во вторник, 18 февраля, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко "взлетел". По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $182.43. За месяц курс вырос на $936.53. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $9839.59.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $273.9;

Litecoin $74.06;

Bitcoin Cash $405.85.

Ранее мы писали о том, какой был курс валют на выходных.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.

Кроме того, на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году. А в издании The Economist заявили, что курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен.