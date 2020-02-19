Закінчився карантин на судні Diamond Princess. Пасажири вже почали сходити на берег. Лайнер два тижні стояв біля японського порту Йоко-гама. Тим не менш, напередодні на судні повідомили про 88 нових випадків зараження. Здорових пасажирів - готують до евакуації. За українцями - вже вилетів лайнер української авіа-компанії Скай Ап. Із пересадкою в Алмати в Ухані літак приземлиться близько десятої вечора. А от в українському Львові буде вже завтра зранку. Більше - у сюжеті Олени Абрамович.

Це президентський борт Південної Кореї. Саме на ньому летітимуть додому корейці, які провели два тижні на судні Diamond Princess. Із 14-ти громадян на репатріацію зголосилися п'ятеро.

Більшу кількість співвітчизників очікують у Гонконгу - понад 3 сотні. За ними відправлять два літаки, а вдома розмістять у новозбудованому карантинному центрі.

"Вони уже провели 14 днів карантину на кораблі та пройшли тестування. Але після повернення до Гонконгу ми вимагатимемо від них відбути ще 14-днів карантину. І це обов'язкова умова", - говорить Каррі Лам, головнокомандувач Гонконгу.

Оголосили про евакуацію своїх громадян із Diamond Princess також США, Австралія, Канада та Італія. На борту наразі перебуває понад 3 тисячі пасажирів. Вірус підхопили уже 542 людини. Хворих зазвичай відправляють відразу до лікарень Японії. Тамтешні лікарі подумують вИпробувати на них ліки проти СНІДу.

У Всесвітній Організації охорони здоров'я водночас наголосили: не варто сіяти паніку.

"Нам треба вкрай обачливо використовувати такі слова як "пандемія". Ми вже говорили про це: ризик у Китаї дуже високий, регіонально високий, і він великий у всьому світі. Але йдеться не про високий ризик пандемії, а про небезпеку того, що хвороба може поширитися далі", - говорить Мішель Раян, виконавчий директор програми здоров'я ВООЗ.

Паніки у Євросоюзі через коронавірус не має. Ніяких масок на обличчях, і звично жваві вулиці. Єдиний випадок смерті від хвороби у Євросоюзі був зафіксований у Франції - і це був літній китайський турист. Ну а більшість громадян ЄС, які підчепили хворобу, уже вийшли з лікарень.