В итальянском городе Антхольц прошел чемпионат мира по биатлону, в рамках которого cостоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину представляли Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Дмитрий Пидручный пропустил гонку из-за проблем со спиной.

Лучший результат среди украинцев показал Сергей Семенов, который допустил четыре промаха и стал 31-м.

Артем Прима также вошел в топ-40. На его счету столько же промахов.

Победу в индивидуальной гонке одержал француз Мартен Фуркад. Это его 12-е золото ЧМ в карьере.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) - 57,0 (2)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) - 1.22,1 (1)

31. Сергей Семенов (Украина) - 5.14,3 (4)

36. Артем Прима (Украина) - 5.34,1 (4)

44. Руслан Ткаленко (Украина) - 6.29,9 (4)

66. Антон Дудченко (Украина) - 8.11,1 (4)

Раньше сообщалось о том, что сборную Украины дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону. А также 4 января капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом.