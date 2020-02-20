Берлінський кінофестиваль розпочинається сьогодні в німецькій столиці. Цьогоріч він ювілейний, сімдесятий. Традиційна "фішка" заходу - прогресивний кінематограф. А от які сюрпризи підготували організатори - далі в сюжеті.

"Берлінале" виповнюється 70. Та гучних святкувань не буде. Натомість ювілей відзначають - нововведеннями. Символіка фестивалю цьогоріч без звичних берлінських ведмедів. Розробляли її із новими очільниками. Художнім керівником став італієць Карло Шатріан, а виконавчим директором - голландка Марієтте Ріссенбек.

"Не знаю, чи справді ми змінили фестиваль. Та ми й не ставили це собі за мету. Передусім - хотіли зберегти величну історію "Берлінале", - говорить Карло Шатріан, художній керівник Берлінського кінофестивалю.

"Я не бачила усіх фільмів. Але тішуся з того, що цьогоріч Берлін - у центрі уваги", - говорить Марієтте Ріссенбек, виконавча директорка Берлінського кінофестивалю.

Про німецьку столицю одразу три фільми головної конкурсної програми. Серед них найбільший резонанс викликав "Берлін Александрплац". Герой картини - темношкірий мігрант у сучасній Німеччині. Утім, географія цьогорічного фестивалю сягає далеко за межі Європи. стати хітом показів може й чотирьохгодинна документальна стрічка про Гілларі Клінтон. Головну героїню, до речі, чекають на прем'єрі.

Ще один претендент на трофеї - іранський фільм "Тут немає зла".

"Режисер цієї картини Мохаммед Рассулоф не може приїхати у Берлін. На батьківщині - в Ірані - його кинули до в'язниці. Фільм він знімав фактично підпільно. Кілька років тому схожа іранська стрічка вже здобула "Золотого Ведмедя". Ця картина також має усі шанси", - говорить Скотт Роксборо, шеф-редактор європейського бюро The Hollywood Reporter.

Схожа історія і в однієї з українських стрічок. Це антиутопічна трагікомедія "Номери". Вона поза конкурсом. Режисери Ахтем Сеїтаблаєв і Олег Сенцов. Знімати почали два роки тому. Тож режисерські вказівки Олег Сенцов надсилав ще з російської колонії Лабитнангі.

На "Молодіжному форумі" Берлінале відбудеться європейська прем'єра ще однієї української стрічки. Про життя під обстрілами в Красногорівці - фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" киянки Ірини Цілик.

Загалом у програмі Берлінале 342 стрічки. З них 18 претендують на головні нагороди - золотих і срібних ведмедів. Переможців оголосять 29 лютого.