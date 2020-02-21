Американські інженери з університету Джона Гопкінса створили унікального робота. Гнучкий довгий механізм імітує рухи зміЇ, завдяки чому може повзати нерівною поверхнею і діставатися важкодоступних місць.

Для виготовлення штучного плазуна науковці досліджували життя цих тварин, - як вони рухаються, долаючи перешкоди. Робот має пройти ще кілька тестувань, і в майбутньому працюватиме під час пошукових і дослідницьких операцій.