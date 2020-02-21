Американські інженери створили унікального робота [ Редактировать ]
Американські інженери з університету Джона Гопкінса створили унікального робота. Гнучкий довгий механізм імітує рухи зміЇ, завдяки чому може повзати нерівною поверхнею і діставатися важкодоступних місць.
Для виготовлення штучного плазуна науковці досліджували життя цих тварин, - як вони рухаються, долаючи перешкоди. Робот має пройти ще кілька тестувань, і в майбутньому працюватиме під час пошукових і дослідницьких операцій.
по теме
У Києві розпочалися змагання з робототехніки
Мета проєкту - підвищити інтерес молоді до точних наук і сучасних технологій. Учні розробляють, створюють, програмують і керують своїми залізними винаходами
Во Франции разрабатывают павербанк для электромобилей
Устройство позволит подзаряжать авто на ходу
В Афінах показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів
Для давніх греків роботи уже були не в дивину. Ось це, наприклад, автоматичний прислужник винахідника Філона Візантійського і перший робот в історії
Бої за Дебальцеве: в Івано-Франківську відбулася акція пам'яті українських воїнів
Минуло п'ять років, а для бійця Василя Іванюка - ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті "Льоха" і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцево
Airbus показав літак майбутнього
Конструкція виконана за схемою змішаного крила. Це зменшує аеродинамічний опір та знижує витрати пального. А також надає більше простору для пасажирів у салоні