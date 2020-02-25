Шведський готель запропонував туристам завітати в гості до Снігової королеви [ Редактировать ]
У гостях у Снігової королеви. Поринути з головою в справжню зиму пропонують в одному зі шведських готелів. У ньому все зроблено з криги. Які номери пропонують і чим розважають - розкаже Анна Філь.
Селище Юккас'ярві на півночі Швеції, 200 кілометрів за Полярним колом. Сотні туристів приїздять сюди, щоб відчути на собі справжню скандинавську зиму.
"Ми пропонуємо гостям повернутися в дитинство. Я сама бачила, як люди вибігають надвір, пірнають у кучугури, роблять снігових ангелів, грають у сніжки. Тут чимало розваг можна вигадати", - говорить Матильда, співробітниця готелю.
Усередині ж - рай для поціновувачів прекрасного. Колони, люстри, меблі - усе із чистої криги. Два десятки номерів люкс: кожен, як витвір мистецтва. Унікальний інтер'єр кожної кімнати розробляють дизайнери з Німеччини, Франції, Сполучених Штатів. Тут є все для повноцінного відпочинку. Найпалкішим шанувальникам холодної краси - пропонують залишитися на ніч.
"Найбільше наші гості переймаються тим, що змерзнуть уночі. Тому вдягають усе, що привезли із собою. Хоча насправді спальники в нас розраховані на температуру мінус 20, а всередині - лише мінус 5", - говорить Джулія Хансен, співробітниця готелю.
Утім, мешканцям готелю радять про всяк випадок запастися термобілизною, рукавичками й головними уборами. Зігрітися можна на ресепшені - це звичайне приміщення з опаленням, там є і гарячі ванни, і сауна.
"Вночі, коли виліз зі спальника, довелося трохи половити дрижаків. Дуже холодно. Але в самому спальному мішку доволі зручно. Коли прохолодно, навіть краще спиться", - говорить Бо Б'єргаард, турист із Данії.
Замість ночі в крижаному ліжку можна вирушити на пошуки Північного сяйва. А вдень - кататися на собачих упряжках чи познайомитися з північними оленями.
"Після відпочинку в нашому готелі декому складно повертатися назад у місто. Там гудуть машини, шум-гам, а в нас - цілковита тиша і єднання з природою", - говорить Джулія Хансен, співробітниця готелю.
Та вся ця краса недовговічна. Щовесни крижаний готель розтає. А із середини жовтня, коли вдаряють перші морози - споруду починають відбудовувати заново.
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