Встелив підлогу автівки бурштином, щоб вивезти до Польщі. Однак на пункті пропуску "Ягодин" машину українця з іноземною реєстрацією прикордонники ретельно оглянули.

Коли підняли обшивку "форда", під пасажирським та водійським сидіннями виявили бурштин. Вся підлога в авто була встелена сонячним камінням. Контрабандний вантаж вилучили та зважили. Затягнуло на понад тридцять кілограмів. Усе відправили на експертизу. Нині водієм займаються правоохоронці.