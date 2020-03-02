Винахідливий контрабандист намагався вивезти бурштин до Польщі [ Редактировать ]
Встелив підлогу автівки бурштином, щоб вивезти до Польщі. Однак на пункті пропуску "Ягодин" машину українця з іноземною реєстрацією прикордонники ретельно оглянули.
Коли підняли обшивку "форда", під пасажирським та водійським сидіннями виявили бурштин. Вся підлога в авто була встелена сонячним камінням. Контрабандний вантаж вилучили та зважили. Затягнуло на понад тридцять кілограмів. Усе відправили на експертизу. Нині водієм займаються правоохоронці.
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