Боротьба влади з контрабандою масок в Україну виглядає м'яко кажучи... не доречною - особливо, на тлі інформації, яку сьогодні оприлюднив народний депутат Володимир Ар'єв.

На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що у лютому з України до Китаю було експортовано 108 тонн масок з фільтром та 408 тонн масок без фільтру. Цю інформацію, - зазначив народний депутат, - він отримав неофіційно з митниці, і готує запит для отримання офіційних пояснень.