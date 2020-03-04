З України до Китаю вивезли 108 тонн медичних масок [ Редактировать ]
Боротьба влади з контрабандою масок в Україну виглядає м'яко кажучи... не доречною - особливо, на тлі інформації, яку сьогодні оприлюднив народний депутат Володимир Ар'єв.
На своїй сторінці в Facebook він повідомив, що у лютому з України до Китаю було експортовано 108 тонн масок з фільтром та 408 тонн масок без фільтру. Цю інформацію, - зазначив народний депутат, - він отримав неофіційно з митниці, і готує запит для отримання офіційних пояснень.
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