353 народні обранці відправили у відставку не тільки Гончарука, а й весь склад його уряду. Після цього 291 депутат проголосував за те, аби новим прем'єром був Денис Шмигаль. Він, своєю чергою, представив свій Уряд. Після цього урядовці голосували за цю команду. 267 були "за".

В Уряді після цього залишилися ще чотири вакансії: міністр культури, агропромислового комплексу, освіти та енергетики.

Нові урядовці прийняли присягу та згодом її підпишуть. Ухвалили на своїх посадах також і очільників МЗС та оборони. Наразі депутати заслуховують звіти від правоохоронців, зокрема від Андрія Ситника та Руслана Рябошапки. Також депутати задають їм питання.