Власть должна срочно начать разработку пакета антикризисных мер, иначе Украину уже в ближайшее время ждут серьезные экономические потрясения. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что на фоне эпидемии коронавируса в мире разворачивается новая волна финансово-экономического кризиса. "Падают фондовые рынки, стремительно дешевеет нефть и другие сырьевые товары. Вводятся карантинные и ограничительные меры. Правительства многих развитых и развивающихся стран уже готовят пакеты антикризисных мер, ориентированных на поддержку населения, промышленности и банков", - сказал парламентарий.

По его словам, в такой ситуации просто «отсидеться» у Украины не получится. "Кризис в украинской экономике начался намного раньше. Промышленное производство падает уже девятый месяц подряд. Сокращаются доходы бюджета. Игры с ОВГЗ привели к экономически необоснованному укреплению национальной валюты, что стало серьезной угрозой для финансового рынка и украинской экономики в целом", - подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат акцентировал, что продолжать политику распродаж, накапливания кредитных обязательств Украины и антисоциальных реформ больше нельзя. Нужно пересматривать весь государственный курс, иначе отечественная экономика просто схлопнется.

"Мы требуем немедленно приступить к разработке антикризисных мер, включая поддержку промышленности и сельхозпроизводителей. Отказаться от идей распродажи земли и стратегических предприятий. Остановить эксперименты, уничтожающие украинскую медицину. Срочно создать межведомственную рабочую группу для борьбы с финансово-экономическим кризисом", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также призвал активизировать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, ведь мир - это самое главное, что нужно нашей стране. "Сегодня Украине жизненно необходим мир. Нужно выполнить Минские соглашения, снять блокаду с Донбасса и объединить страну. Это даст импульс развитию экономики и поможет промышленности. Сокращение военных расходов даст средства для помощи населению и поддержки производителей. Всем уже ясно, что война, кредитная кабала и уничтожение социального государства – это "рецепт национальной катастрофы", а не путь выхода из кризиса", - резюмировал оппозиционный политик.