В Киеве возле метро "Лукьяновская" обстреляли представительский Mercedes [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, в Киеве на улице Юрия Ильенко обнаружили Mercedes с повреждениями, похожими на пулевые отверстия. Об этом сообщает "Информатор".
Две дырки в окне водительской двери заметил владелец авто и сообщил об этом в полицию.
По словам местных жителей, незадолго до приезда полиции они слышали звуки, похожие на выстрелы. Водителя в момент инцидента в автомобиле не было – транспортное средство стояло припаркованным на тротуаре.
Mercedes осмотрели следователи. Они изъяли что-то из салона для экспертизы.
В инциденте никто не пострадал.
Предварительно, в автомобиль действительно стреляли. Подробности происшествия устанавливает полиция.
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