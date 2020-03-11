В среду, 11 марта, в Киеве на улице Юрия Ильенко обнаружили Mercedes с повреждениями, похожими на пулевые отверстия. Об этом сообщает "Информатор".

Две дырки в окне водительской двери заметил владелец авто и сообщил об этом в полицию.

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По словам местных жителей, незадолго до приезда полиции они слышали звуки, похожие на выстрелы. Водителя в момент инцидента в автомобиле не было – транспортное средство стояло припаркованным на тротуаре.

Mercedes осмотрели следователи. Они изъяли что-то из салона для экспертизы.

В инциденте никто не пострадал.

Предварительно, в автомобиль действительно стреляли. Подробности происшествия устанавливает полиция.

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