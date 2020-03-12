Зароблені через лотерею гроші планують спрямувати на придбання медичного устаткування для лікарень

Мексиканцям пропонують виграти в лотерею президентського літака. У такий спосіб адміністрація вирішила позбутися спецджета очільника держави, бо той відмовився ним літати і запропонував виставити на продаж. Уряд країни випустив 6 мільйонів квитків, кожен - вартістю 28 доларів.

Окрім спецборту, розігрують ще сотню інших призів. Зароблені через лотерею гроші планують спрямувати на придбання медичного устаткування для лікарень.

"Квитки щойно надійшли у продаж. Відтоді, як стало відомо про цю історію, усі про них питали. Але купують - не надто жваво", - говорить Марія Мартинез продавчиня лотерейних квитків.