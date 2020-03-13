В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом Тетяна Острікова, експертка з питань державних фінансів та Тарас Загородній, експерт з політичних та економічних питань поговорили про економічні наслідки коронавірусу для України.

Найбільш гострих фінансових питань - поки що два. Перше - гривня падає і невідомо, де ж вона зупиниться. Друге - ще й до цієї кризи держбюджет не виконувався, доходів - не вистачало. А тепер - загроза ще більша, враховуючи, що торгівля скорочується й цілі галузі, насамперед туристична, зупиняють роботу. Якою є ваша відповідь на ці питання? Що буде з гривнею та що варто робити Нацбанку? І що буде з держбюджетом та що варто робити уряду?

Тетяна Острікова: Карантинні міри та сповільнення світової торгівлі вплинули на економіку України та викликали зростання курсу доллара. Також, це співпало з плановим погашенням по облігаціях і іноземці виводили свої кошти.

Як може влада допомогти тим бізнесам, які постраждають у цій кризі? Можливо, потрібні податкові пільги? Або пряма допомога грошима? Та чи взагалі є в нашої держави ресурс для такої допомоги?

Тарас Загородній: Краще вони б знизили податки. Зеленському слід прибрати закон 1210, який вб’є економіку. Найкраще, щоб вони запровадили локалізацію в державних закупівлях 30-40%.як і у всьому світі.