На карантині і Європа. Польща, Данія, Чехія, Естонія та інші країни - закривають кордони. В Іспанії оголосили надзвичайний стан, в Австрії заборонили збиратися групами більше п'яти осіб. У Німеччині закрили всі клуби й бари. А у Франції ще й ресторани, але не скасували муніципальних виборів.

Як живуть європейські країни, які найбільше постраждали від вірусу - розкаже Тетяна Логунова.

Іспанія - понад шість тисяч хворих. Країна йде на карантин. Відтепер жителі можуть залишати домівки лише в разі крайньої необхідності. Дозволено вийти в супермаркет за продуктами, збігати до аптеки і, якщо немає можливості працювати дистанційно, піти на роботу. Усе решта - табу.

"Ви можете вийти на вулицю, щоб дійти до роботи, купити хліб і ліки або зняти гроші в банкоматі. Але ви не можете вийти на вулицю, щоб піти пообідати чи випити каву зі своїми друзями", - говорить Педро Санчес, рем'єр-міністр Іспанії.

У країні закрито все: навчальні заклади, музеї, кінотеатри, бари й ресторани. Під забороною - і поїздки Іспанією.

"Надзвичайний стан запроваджений на всій території країни і триватиме 15 днів. У разі необхідності його буде подовжено за згодою парламенту", - говорить Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.

За кілька годин після цього виступу іспанський прем'єр заявив, що найближчі дні проведе в самоізоляції. У дружини політика діагностували коронавірус.

Італія - більш як 20 тисяч хворих.Люди виходять на балкони й оплесками дякують медичним працівникам. Країна на карантині вже майже тиждень, але зупинити поширення хвороби не вдається.

"Ми зробили з дітьми плакат і написали на ньому "Усе буде добре". Це гарне повідомлення для людей, які його побачать", - говорить Джузеппе, житель Рима.

Лікарні Італії переповнені, система охорони здоров'я на межі колапсу. Щоб прийняти всіх пацієнтів, біля медзакладів почали встановлювати намети.

"Люди, які приходять до нас, бояться. Тому що вони потрапляють не в традиційну лікарню, намет їх жахає. І, звісно, люди лякаються, якщо в них діагностують коронавірус. Спершу ми повинні їх заспокоїти, а вже потім пояснити, які діяти далі", - говорить Альберто Поінеллі, лікар.

Німеччина - понад чотири з половиною тисячі хворих. Ще не карантин, але вже є спроби обмежити соціальні контакти. В країні закривають школи, кінотеатри, музеї, спортивні студії. А людей просять не влаштовувати вечірок, не ходити в гості й не провідувати літніх родичів.

Найжорсткіших заходів вживають у Берліні. Учора ввечері було прийнято рішення закрити всі клуби, бари і кафе столиці. Чи дотримуються власники обмежувальних заходів - перевіряла поліція. Ресторани в місті поки що працюють. Але за однієї умови: столики мають стояти за кілька метрів один від одного.

А от у Франції - там на сотню менше хворих, ніж у Німеччині, - ресторани, а також кафе й торговельні центри вже закрили. Від завтра закриті школи. Французам радять відкласти поїздки країною.

"Ми просимо компанії з понеділка перевести якомога більше людей на дистанційний режим роботи, щоб вони могли залишатися вдома", - говорить Едуар Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

А от муніципальні вибори у Франції чомусь не скасували. Тільки попросили виборців приходити зі своїми ручками й забезпечили дільниці антисептиками.