До 15 зросла кількість жертв вибуху на магістральному нафтогоні у передмісті столиці Нігерії. Постраждали кілька десятків місцевих, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Причина аварії - людська необачність, водій вантажівки зачепив газові балони, що стояли поблизу трубопроводу. Потужна вибухова хвиля знесла цілий квартал: близько 50 житлових будинків зруйновані, з десяток автівок згоріли вщент.

Ґодвін, свідок подій: