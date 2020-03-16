У Нігерії вибухнув нафтопровід: є жертви [ Редактировать ]
До 15 зросла кількість жертв вибуху на магістральному нафтогоні у передмісті столиці Нігерії. Постраждали кілька десятків місцевих, деякі з них перебувають у тяжкому стані.
Причина аварії - людська необачність, водій вантажівки зачепив газові балони, що стояли поблизу трубопроводу. Потужна вибухова хвиля знесла цілий квартал: близько 50 житлових будинків зруйновані, з десяток автівок згоріли вщент.
Ґодвін, свідок подій:
Спершу я побачив вогонь. Поступово почав підійматися стовп диму. Аж потім пролунав вибух. На моїх очах почали руйнуватися будинки. Я ще не бачив руйнації таких масштабів. Тут поблизу є школа, кажуть, кілька учнів загинули.
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