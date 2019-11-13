Чикаго накрило потужними снігопадами [ Редактировать ]
Рекордні снігопади обрушилися на американське Чикаго. Температура повітря впала тут до мінус 13. Через різке похолодання влада закрила багато шкіл і підприємств, місцевий аеропорт скасував понад тисячу 200 рейсів, на дорогах, через ожеледицю, численні ДТП.
Потужний потік холодного полярного повітря назвали "Сибірським експресом". Стихія рухається від Канади в південно-східному напрямку до США.
Метеорологи кажуть - така погода в цьому регіоні характерна для січня, та аж ніяк для середини листопада.
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