В Україні зафіксовано сім нових випадків захворювання на коронавірус, - про це півгодини тому повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

Діагноз підтвердився у чоловіка на Київщині, та у шести жителів Чернівецької області - там захворіли четверо дорослих і двоє маленьких дітей: півроку та рік і 10 місяців. Одна жінка померла.

Таким чином, загалом, на сьогодні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.