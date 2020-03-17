В Україні зафіксували нові випадки захворювання на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні зафіксовано сім нових випадків захворювання на коронавірус, - про це півгодини тому повідомили у Центрі громадського здоров'я України.
Діагноз підтвердився у чоловіка на Київщині, та у шести жителів Чернівецької області - там захворіли четверо дорослих і двоє маленьких дітей: півроку та рік і 10 місяців. Одна жінка померла.
Таким чином, загалом, на сьогодні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.
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