Фури з товарами курсують між країнами без перешкод

На тлі транспортних обмежень по всій країні, Державна митна служба заспокоює: перебоїв у постачанні продуктів не буде. В офіційному повідомленні відомства йдеться, що фури з товарами курсують між країнами без перешкод.

Також, чиновники наголосили, що наша країна не є критично залежною від імпортованих продуктів харчування - 90 відсотків товарів, що споживають українці, вітчизняного виробництва.