Україна здатна забезпечити себе продуктами - чиновники [ Редактировать ]
На тлі транспортних обмежень по всій країні, Державна митна служба заспокоює: перебоїв у постачанні продуктів не буде. В офіційному повідомленні відомства йдеться, що фури з товарами курсують між країнами без перешкод.
Також, чиновники наголосили, що наша країна не є критично залежною від імпортованих продуктів харчування - 90 відсотків товарів, що споживають українці, вітчизняного виробництва.
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В України не буде перебоїв з продуктами - Держмитслужба
В офіційному повідомленні відомства йдеться, що фури з товарами курсують між країнами без перешкод