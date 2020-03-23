Землетрус виявився найпотужнішим в країні за останні майже півтора століття

Внаслідок сильного землетрусу в столиці Хорватії постраждали 17 людей, один з яких перебуває у критичному стані. Нагадаю, землетрус магнітудою 3,5 стався у Загребі вчора вранці.

Стихія зруйнувала понад півсотні будівель, розтрощені десятки авто. У Загребському соборі зруйновано один з двох його шпилів.

Прем'єр-міністр Хорватії заявив, землетрус виявився найпотужнішим в країні за останні майже півтора століття.