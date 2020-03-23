Отже, за останніми даними на коронавірус у світі захворіли вже понад 341 тисяча людей. Одужали більш як 98 тисяч, померли майже 15 тисяч. Після Італії країнами з найстрімкішим поширенням Covid-19 залишаються США, Іспанія, Німеччина та Іран.

Франція відсилатиме частину хворих на коронавірус до лікарень у сусідні держави, бо сама не може впоратися з напливом. А в Іспанії переоблаштували на лікарню найбільший конференц-центр країни. Як у ЄС розв'язують проблему з ліжкомісцzми під час пандемії - розкаже Олена Абрамович.

Французький острів Корсика. Тяжкохворих на коронавірус тут стільки, що місцеві лікарні не в змозі надати допомогу всім, тож пацієнтів перевозять на материкову Францію гелікоптерами.

Шарлі, головний лікар на борту вертольота:

Ми забиратимемо пацієнтів із серйозними респіраторними ускладненнями, тобто тих, хто вже на апаратах штучної вентиляції легень та крапельницях, а також інших хворих, але які досі мають проблеми з диханням.

У неділю у Франції зафіксували 112 нових смертей від коронавірусу та ще півтори тисячі інфікованих. Більшість із них - у східних регіонах країни. Лікарні там уже на межі заповнення, тож французька влада домовилась із сусідніми країнами про те, що вони забиратимуть частину пацієнтів до себе.

Жером Саломон, керівник агентства з охорони здоров'я Франції:

Я хотів би щиро подякувати Люксембургу, Швейцарії та Німеччині, які в найближчі години дозволять приймати до своїх лікарень тяжкохворих пацієнтів зі східної Франції, які потребують допомоги з диханням.

Французькі військові розгортають у регіоні польові шпиталі на 30 ліжкомісць, щоб розміщувати частину хворих і там. А в Іспанії під лікарню переробили найбільший в країні конференц-центр, розташований в околицях Мадрида. На площі 240 тисяч квадратних метрів розмістили 5 з половиною тисяч ліжкомісць та організували відділення інтенсивної терапії. А вулиці міст - дезинфікують сніговими гарматами.

Для Іспанії неділя стала рекордною за кількістю смертей від Covid-19 померли 462 людини, загальне число жертв в країні сягнуло двох тисяч ста відсімдесяти двох. В Італії статистика вперше пішла на зниження. Якщо в п'ятницю летальних випадків було майже 800, то в суботу вже 651. У Греції значно помірніші масштаби епідемії - 15 загиблих та 624 хворих. Проте від сьогодні країна оголосила суворий карантин.

Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Греції:

На жаль, Італія втрачає своїх громадян що дві хвилини. І ситуація в усьому світі лише погіршується. Мій обов'язок - не допустити в нашій країні того ж самого. Ми повинні зробити все, щоб запобігти ситуації, коли потрібно вирішувати, кого рятувати, а кого ні.

Тепер грекам за вихід з дому без спеціального дозволу загрожує штраф - 150 євро. В авто дозволено перевозити не більше ніж одного пасажира. Проте громадський транспорт і далі працює в усіх європейських країнах. Передусім ,щоб медики та інші службовці мали змогу дістатися до роботи.