Транспорт за перепустками: чи дотримуються кияни нових правил [ Редактировать ]
Ще до введення надзвичайного стану, у Києві значно обмежили користування громадським транспортом. Їздити ним зараз можуть лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, комунальники, касири в продмагах та співробітники стратегічних підприємств і лише за наявності спеціальної перепустки, яку видають у КМДА.
Чи дотримуються кияни нових правил та хто отримав спецперепустки - перевіряла Ксенія Барвіненко.
Київ, дев'ята ранку. Ми на кінцевій зупинці автобуса, який прямує з лівого берега на правий. Ще тиждень тому тут збиралася черга пасажирів, нині ж на зупинці - лише кілька людей.
Я в проавоохоронних органах працюю. - А вам не робили перепустки? - Поки ні, їду на роботу хочу доїхать.
Перепустки почали видавати напередодні. Лише за добу вручили 225 тисяч талонів.
Я работаю в продуктовом магазине. Все с печатью я работаю, есть документы, которые подтверждают что я работаю. С печатью со всем остальным.
Ольга теж показує документи - диплом про освіту та посвідчення медпрацівника. Втім, без перепустки в автобус її не пускають.
Ось мій диплом, їду на роботу. - Ні без дозволу не пропустять.
Розповідає - напередодні не мала змоги забрати спецталон, але жодні вмовляння на правоохоронців не діють.
Ольга, лікарка:
Не передали посвідку мені вчора, хто її мав передати вчора, їх тільки вчора формували, сьогодні мене не пропускають на роботу, Я не їду, ось так і буде. - А як збираєтесь добиратися на роботу? - Ніяк не збираюсь, в мене свого транспорту немає, пацієнти будуть без лікаря.
Врешті, жінку таки пропустили в автобус.
Валерій Рогульов, правоохоронець:
Є чітка позиція, що люди не робили в вихідні дні перепустки ці, то ми ідем на поступки, потому шо люди вже завтра були з перепустками, в них є документи, шо вони працюють лікарі, фармацевти, в мастках ми припускаєм.
Документи і кількість пасажирів у транспорті контролюють правоохоронці. По одному - в кожному автобусі, і на зупинках.
Перераховуємо людей. Дивимось чи всі з пропусками їздять чи в масках.
Через обмеження громадського транспорту, багатьом довелося або пересідати на велосипед, або ж витрачати гроші на таксі.
300 гривен и через службу получается 120 гривен.
Та заробляють на карантинних обмеженнях не лише приватні перевізники, а й шахраї. В інтернеті вже десятки оголошень про продаж спецквитків на проїзд. Із такими ділками бореться кіберполіція.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Для тих, хто намагається намалюваьти спецквитки і продавати їх через інтернет, правоохоронці та фахівці з кіберзлочинністю вже працюють над виявленням тих ділків, які вчора розміщували об'яву про продаж спецквитків.
До того ж підробні квитки не діють без посвідчення, яке підтверджує, що людина справді працює в критично важливій для міста сфері й має право на проїзд.
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