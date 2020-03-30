Сьогодні о 14 годині Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус та криміналізації вивезення за кордон засобів захисту.

Парламент планує розглянути і кадрові питання. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.

Звільнення міністра фінансів - Ігоря Уманського, натомість відомство може очолити Сергій Марченко. А також питання призначення Ольги Буславець на посаду Міністра енергетики та захисту довкілля України