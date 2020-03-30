Верховна Рада розгляне кадрові питання та забезпечення лікування хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Сьогодні о 14 годині Верховна Рада збереться на позачергове засідання. На порядку денному законопроєкти щодо забезпечення лікування хворих на коронавірус та криміналізації вивезення за кордон засобів захисту.
Парламент планує розглянути і кадрові питання. Зокрема звільнення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця і призначення новим очільником МОЗу Максима Степанова.
Звільнення міністра фінансів - Ігоря Уманського, натомість відомство може очолити Сергій Марченко. А також питання призначення Ольги Буславець на посаду Міністра енергетики та захисту довкілля України
по теме
Коронавирус среди депутатов: Анна Скороход рассказала о необычных симптомах
Народный депутат Анна Скороход подтвердила заражение коронавирусом Covid-19 и рассказала о симптоме болезни
Рівні умови для всіх: Володимир Зеленський звернувся до українців зі зворушливою промовою
Не буде ніяких "люксових" палат для членів ЦК! У жодного політика чи бізнесмена, у жодних державних чи комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця, - наголосив президент України Володимир Зеленський
Українські лікарі отримали життєво важливе медичне обладнання від Фонду Петра Порошенко
Українська медицина в розпал пандемії коронавірусу виявилася неготовою до майбутніх викликів
Ангела Меркель керуватиме Німеччиною з карантину
Канцлер Німеччини керуватиме країною дистанційно з двотижневої ізоляції. Вона пішла на карантин після відвідин лікаря. Бо, як з'ясувалося, медик підхопив недугу
Тести на коронавірус розподілять по всій Україні - Зеленський
Тест-системи та медобладнання, які напередодні прибули з Китаю, розподілять по всіх регіонах України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський